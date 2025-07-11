Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranını OVP tahminimizin altında bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Mayıs ayında yıllık cari açığın 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyrettiğini vurgulayan Şimşek, dış ticaret ve cari işlemler dengesinin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

Cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 olmasını beklediklerini aktaran Bakan Şimşek, bu oranın Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin altında kalacağına dikkat çekti.

Mayıs ayında yıllık cari açık 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti.



Dış ticaret ve cari işlemler dengesi beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşiyor.



Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında… pic.twitter.com/7gsp8JhxZ1 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 11, 2025

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz.

Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor. Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor.

Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor.

Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor"