Bakan Şimşek imalat PMI verilerini değerlendirdi: 2025’in en yüksek seviyesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İSO Türkiye İmalat PMI'nın son iki ayda artış göstererek aralık ayında 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, iyileşen küresel görünüm ve destekleyici politikalarla 2026’da sanayi üretiminin güçlenmesini beklediklerini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin aralık ayı sonuçlarını değerlendirdi.
Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede İmalat PMI'nın aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.
Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 2, 2026
İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi… pic.twitter.com/uzHyY13Cpi
Şimşek paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:
Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.
İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz.