İSO açıkladı: İmalat sektöründeki bozulma 12 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Aralık 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre manşet PMI aralıkta eşik değer 50,0’nin altında kalsa da aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48,0 seviyesinden 48,9’a yükseldi.

Böylece endeks, yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kalarak, son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

Siparişler ve üretimdeki yavaşlama sürdü

Bazı firmalar müşteri talebinde iyileşme olduğunu bildirirken, yeni siparişlerdeki yavaşlama Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Bununla birlikte yeni siparişler hem genel olarak hem de ihracat özelinde yavaşlamayı sürdürdü.

Yeni siparişlerdeki görünüme paralel olarak, üretim de aralık ayında gerilemeye devam etti. Ancak daralma kasım ayına göre daha ılımlı gerçekleşti. Üretimdeki düşüş üst üste 21’inci aya ulaşmakla birlikte bir yılın en hafif düzeyinde kaydedildi.

İmalatçılardan 8 ayın en yüksek zammı

Satın alma faaliyetleri ve istihdamda da düşüşler hız kesti. İstihdamdaki daralma çok sınırlı oldu ve Mart 2025’ten bu yana en düşük oranda gerçekleşti. Öte yandan, aralık ayında hem girdi hem de nihai ürün stokları belirgin şekilde azaldı.

Bir önceki anket döneminde yaklaşık son bir yılın en düşük hızına gerileyen girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu, 2025’in son ayında yeniden ivme kazandı. Ham madde maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak girdi maliyetleri keskin bir şekilde yükseldi. Bunun sonucunda imalatçılar kendi satış fiyatlarını son sekiz ayın en yüksek oranında artırdı.

10 sektörden 3'ünde üretim arttı

İSO Türkiye Sektörel PMI raporu da Aralık 2025 itibarıyla anket kapsamında izlenen 10 sektörden yalnızca üçünde üretim arttı, iki sektörde de yeni siparişler hızlandı. Sektörlerin yarısında ihracat ve istihdam arttı. Kasımda hafifleyen enflasyonist baskılar aralık ayında genel olarak güçlendi. Gıda ürünleri yeniden genişleme bölgesine geçti, metalik olmayan mineral ürünler sektöründe büyüme yerini daralmaya bıraktı. Elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünlerinde üretim artmaya devam etti. En keskin üretim daralması makine ve metal ürünlerinde gerçekleşirken, tekstil sektörü ise toparlanma belirtileri gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI manşet endeksinin aralık ayında son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşması, imalat sektörünün 2026 yılına belirli bir ivmeyle girdiğine işaret ediyor. Bu durum, önümüzde aylarda büyüme görülebileceğine ilişkin umut veriyor. Anket katılımcılarının bir kısmı, 2025’in sonunda müşteri talebinde iyileşme gözlemlediklerini ve bunun yeni siparişler, üretim ve istihdamdaki daralmanın hız kesmesinde etkili olduğunu belirtti. Enflasyonist baskılar kasım ayında görülen düşük seviyelerinin ardından yeniden güç kazanmış olsa da girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarındaki artış oranları son yıllarda zaman zaman görülen yüksek seviyelerin oldukça altında kaldı. Bu nedenle, mevcut fiyat baskılarının talebi kısıtlayıcı bir etki yaratması şimdilik beklenmiyor.”