Bakan Şimşek turizm verilerini değerlendirdi: Dirençli görünüm korunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

Bakan Şimşek: Turizm sektörü dirençli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verileri değerlendirerek turizm sektörünün güçlü görünümünü sürdürdüğünü belirtti. Şimşek, "Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor. Martta turizm gelirleri yıllık yüzde 1,3 arttı. Böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 64,1 milyon kişiye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Küresel ticarette yaşanan gelişmelere dikkat çeken Şimşek, hizmet ticaretinin öneminin arttığını belirterek, "Küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin önemi daha da öne çıkıyor" dedi.

"Teminat ve kredi imkânı sağladık"

Jeopolitik gelişmelerin turizm üzerindeki etkisini sınırlamak için adımlar attıklarını aktaran Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkânı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.