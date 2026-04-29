182 yıllık Türk şirketi konkordato talep etti

Türkiye sanayisinin köklü firmalarından biri daha konkordato sürecine girdi. Temelleri 1844 yılına dayanan Çelikerler Çelik ve bağlı şirketi Celtaş Lojistik, yaşanan finansal darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurarak borç yapılandırma sürecini başlattı.

Mahkemeden 3 aylık koruma kararı

Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan başvuru sonrası şirket ve ilgili taraflar için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanıdı. Bu karar, şirketin alacaklılara karşı yasal koruma altına alınmasını ve faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlıyor.

Mahkeme, sürecin sağlıklı ilerlemesi için iki kişilik konkordato komiseri görevlendirdi. Komiserler, şirketin mali yapısını inceleyerek mahkemeye düzenli rapor sunacak ve sürecin denetimini sağlayacak.

Çelikerler Çelik’in kökeni Osmanlı döneminde demircilik faaliyetlerine dayanıyor. Zaman içinde büyüyen şirket, modern üretim tesisleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok projeye imza attı.

Alacaklılara itiraz hakkı tanındı

Konkordato ilanının ardından alacaklılar için de yasal süreç başladı. İlgili taraflar, belirlenen süre içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebine itiraz edebilecek.

Şirketin geleceğini belirleyecek ön inceleme duruşmasının 9 Temmuz 2026’da yapılacağı açıklandı. Bu duruşmada konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine karar verilecek.