Çin savaş uçağı üreticisi AVIC Chengdu rekor kar elde etti

Çinli havacılık devi AVIC Chengdu Aircraft, geçen yıl Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların ardından ürünlerine yönelik artan küresel ilgiyle birlikte 2025 yılına ait rekor finansal sonuçlar açıkladı. "Operation Sindoor" olarak bilinen bölgesel gerilimde aktif rol alan Çin savaş uçağı modelleri, şirketin hem yıllık karını hem de yeni yılın ilk çeyreğindeki satışlarını zirveye taşıdı.

Chengdu merkezli şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 yılı geliri bir önceki yıla göre yüzde 15,8 oranında artış göstererek 75,4 milyar yuana ulaştı. Şirketin net karı ise yüzde 6,5 yükselerek 3,4 milyar yuan seviyesine çıktı. Bloomberg tarafından derlenen veriler, her iki rakamın da şirket tarihinin en yüksek seviyeleri olduğunu gösteriyor.

Küresel pazarda Çin savaş uçağı ilgisi artıyor

Şirket performansı sadece geçen yılla sınırlı kalmadı ve bu yılın ilk çeyreğinde de satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 80 oranında yükseldi. Piyasa değeri açısından Çin'in en büyük savunma firmalarından biri olan AVIC Chengdu, bu güçlü finansal tabloyu jet üretim operasyonlarını da kapsayan başarılı varlık yeniden yapılandırma sürecine bağladı.

Şirketin tek motorlu ve çok rollü J-10 model Çin savaş uçağı, geçen yılın Mayıs ayında Pakistan'ın Fransız yapımı Rafale jetleri de dahil olmak üzere birden fazla Hindistan uçağını düşürdüğünü iddia etmesiyle dünya gündemine oturdu. Hindistan tarafı uçak kaybettiğini kabul etmesine rağmen sayı belirtmedi ve Pakistan'a ait bazı uçakları imha ettiğini savundu.

Operasyonel başarılar satış rakamlarına yansıdı

Pakistan'ın J-10 ve ortak üretim olan JF-17 Thunder uçaklarının performansından övgüyle bahsetmesi, AVIC Chengdu markasının küresel profilini önemli ölçüde güçlendirdi. Söz konusu çatışma, gelişmiş Çin yapımı silah sistemlerinin gerçek bir muharebe ortamında kullanıldığı ilk önemli sınavlar arasındaydı.

Bu süreçten sonra şirketin ürettiği hava araçları gelişmekte olan pazarlarda büyük bir ivme kazandı. Endonezya daha önce J-10 modelleriyle ilgilendiğini belirtirken; Irak, Bangladeş ve Nijerya gibi ülkeler de JF-17 Thunder uçakları için resmi temaslarda bulundu.

Savunma sanayisinde genişleme stratejisi sürüyor

Geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı soru-cevap toplantısında AVIC Chengdu yetkilileri, denizaşırı silah satışlarını artırmanın stratejik bir odak noktası olmaya devam edeceğini bildirdi. Beşinci nesil J-20 hayalet uçağını da üreten şirket, havacılık üretimini genişletmek amacıyla Şubat ayında Siçuan eyaletindeki yerel yönetimle yeni bir anlaşma imzaladı.

Öte yandan, beşinci nesil J-35 savaş uçağının üreticisi olan AVIC Shenyang Aircraft da 2025 yılı satışlarını 44,7 milyar yuan olarak duyurdu. Şirketin karı bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 3,5 milyar yuana ulaştı. Her iki dev üretici de halihazırda ABD yaptırım listelerinde yer almaya devam ediyor.

Piyasalardaki bu hareketlilik, Çin'in savunma sanayisindeki teknolojik atılımının sadece yerel ihtiyaçları karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel askeri dengelerde yeni bir ticaret rotası oluşturduğunu kanıtlıyor. Şirketlerin artan sipariş hacmi ve genişleyen üretim tesisleri, Çin havacılık sektörünün uzun vadeli büyüme trendini koruduğuna işaret ediyor.