Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardan 1,75 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Ziraat Bankası, mevduat dışı kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında uluslararası piyasalardan toplam 1,75 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladı.

Bankanın açıklamasına göre kredi, 849 milyon dolar ve 767 milyon euro olmak üzere iki dilimde yapılandırıldı. Finansmana, 24 ülkeden 60 banka katıldı.

Banka, bu işlemle geçen yıl sağladığı rekor sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında yenilediğini bildirdi.

Sürdürülebilirlik bağlantılı yapı öne çıktı

Ziraat Bankası, temin edilen kaynağın sürdürülebilirlik temasıyla yapılandırıldığını belirtti.

Açıklamada, kredinin performans kriterlerinin yeşil varlık oranını destekleyen finansman faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi olarak belirlendiği ifade edildi.

Banka, söz konusu kaynağın hem dış ticaretin finansmanında kullanılacağını hem de yeşil dönüşüm ile sorumlu bankacılık hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Çakar: Zorlu piyasa koşullarında güçlü ilgi gördü

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve yüksek volatilitenin etkili olduğu bir dönemde sendikasyon kredisinin başarıyla temin edildiğini söyledi.

Çakar, elde edilen kaynağın yalnızca bankanın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin küresel ölçekteki dayanıklılığına ve potansiyeline duyulan güveni de teyit ettiğini belirtti.

Yeni uluslararası bankalar da sürece katıldı

Çakar, geçen yıla kıyasla kredinin maliyetlerinin daha rekabetçi seviyelere çekildiğini ve mevcut iş birliklerine ek olarak yeni uluslararası bankaların da finansman sürecine dahil olduğunu ifade etti.