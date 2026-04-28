Birleşik Arap Emirlikleri OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldı

Hürmüz Boğazı’ndaki arz daralması ve yükselen petrol fiyatlarının gölgesinde gelen karar, BAE’ye üretimde tam serbestlik kapısı açarken küresel enerji piyasalarında yeni bir dönemin sinyalini verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, uzun vadeli ekonomik ve stratejik hedefleri doğrultusunda OPEC ile Rusya öncülüğündeki OPEC+ ittifakından çekilme kararı aldı. Karar, bölgedeki savaş ortamı ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın enerji arzını "tarihi" düzeyde daraltması sebebiyle alındı.

Resmi açıklamada, söz konusu kararın BAE’nin enerji politikalarındaki "evrimin" bir parçası olduğu ifade edildi. Ayrılıkla birlikte öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

Piyasalara bağımsız tepki vermek isteniyor

Stratejik esneklik: Piyasa koşullarına daha hızlı ve bağımsız tepki verebilme kapasitesinin artırılması.

Üretim kapasitesi: Uzun süredir hedeflenen günlük 5 milyon varillik üretim seviyesine ulaşılması ve bu kapasitenin kota sınırlaması olmadan kullanılması isteği.

Sorumlu katkı: BAE’nin piyasa istikrarına "düşünceli ve sorumlu bir şekilde" katkı sunmayı sürdüreceği ancak bunu artık örgüt dışında gerçekleştireceği vurgulandı.

Hürmüz'ün alternatifi Füceyre BAE'ye avantaj sağlıyor

2026 yılında büyük ölçüde kapalı kalan Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak kullanılan Füceyre boru hattı ve terminali, BAE’ye ihracatta stratejik avantaj sağlıyor.

Brent petrolün 100-110 dolar aralığında işlem gördüğü ve arz sıkıntısının hissedildiği mevcut tabloda, BAE’nin üretim kotalarının yatırımları sınırladığı gerekçesiyle bir süredir ittifak içinde rahatsızlık duyduğu biliniyordu.