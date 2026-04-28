Gümüş fiyatları kritik desteği test ediyor

Gümüş fiyatları salı günü düşüş trendini hızlandırmış durumda. Gümüş'ün ons fiyatı yazının yazıldığı sırada 73,35 dolar seviyesine gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyelerinde oluşuyor. Piyasalar dikkatini savaştan, bu hafta para politikası kararlarını açıklayacak olan dünyanın önde gelen merkez bankalarına çevirmiş durumda.

Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan enerji şoku dünya genelinde enflasyonist baskıları artırdı. Bu durum merkez bankalarını para politikalarını sabit tutmaya veya önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artırmaya zorluyor. Getirisi olmayan değerli metaller parasal sıkılaşma döngülerinde zorlanma eğilimi gösteriyor.

Merkez bankalarının gümüş fiyatlarındaki etkisi

ABD ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı'nın kapalılığına bağlı olarak çıkmazda kalmaya devam ediyor. Bu durum ham petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 50 üzerinde tutuyor. Güvenli liman olan ABD Dolarına destek sağlayan bu gelişme değerli metaller üzerinde ek baskı yaratıyor.

Reuters ajansının bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump Tahran'ın son barış teklifini inceledi. Ancak nükleer meseleyi ele almadığı için bu teklifi beğenmedi. Buna bağlı olarak jeopolitik gerilimler piyasalardaki belirsizliği koruyor.

Teknik analiz göstergeleri satıcıları destekliyor

Gümüşün ons fiyatı nisan ayı ortasında 83,00 dolar üzerine çıkarak kısa vadeli bir zirve yapmıştı. Parite o seviyelerden bu yana istikrarlı bir düşüş eğilimi gösteriyor. Gümüş cephesinde şu ana kadar trendin değişeceğine dair bir işaret görünmüyor. Dört saatlik grafikteki negatif teknik göstergeler bu görüşü destekliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 35 civarında seyrediyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama göstergesi marjinal olarak negatif kalmaya devam ediyor. Bu iki gösterge birlikte emtia üzerinde devam eden aşağı yönlü baskıya işaret ediyor. Teknik veriler ışığında piyasa oyuncuları temkinli davranıyor.

Fibonacci seviyeleri doğrultusunda teknik hedefler

Satıcılar mart sonu ile nisan başı arasındaki yükseliş trendinin yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 74,70 dolar civarındaki desteği kırdı.

Piyasada 12 nisan tarihinde kaydedilmiş olan 72,60 dolar civarındaki düşük seviye ile 72,12 dolar seviyesindeki yüzde 50 Fibonacci alanı hedefleniyor. Bu destek bölgesi 12 Nisan günü test edilmişti.

Daha aşağıda ise yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi 70,00 dolar psikolojik sınırının hemen altında yer alıyor. Kayıpların derinleşmesi halinde bu hat test edilebilir. Analistler bu noktaların önemli bir eşik olduğunu vurguluyor.

Direnç noktaları ve yukarı yönlü potansiyeller

Yukarı yönde ise 74,70 dolar seviyesindeki bahsedilen yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme noktasının artık bir direnç olarak hareket etmesi muhtemel görünüyor. Bu direnç pazartesi ve cuma günü ulaşılan 76,60 dolar civarındaki zirvelerin önünde konumlanıyor. Gümüş toparlanma çabalarında bu direnç duvarına çarpabilir.

Daha yukarıda ise 22 ve 23 nisan tarihlerinde ulaşılan 78,50 dolar civarındaki zirveler bulunuyor. Sonuç olarak merkez bankalarının hamleleri ve jeopolitik riskler Gümüş için kısa vadeli dalgalanmaları belirlerken paritenin yıllık geniş banttaki istikrarlı duruşu nisan ayı itibarıyla yerini aşağı yönlü bir düzeltme trendine bırakmış görünüyor.