DeepSeek yapay zeka model fiyatlarını düşürdü

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek V4-Pro modelinde geliştiricilere özel indirim uyguladı. Şirket 5 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak yüzde 75 oranında bir fiyat düşüşü açıkladı. DeepSeek ayrıca tüm API serisindeki önbellek isabetlerinin fiyatını onda birine indirdi. Bu yeni fiyatlandırma politikası sektörde hemen yürürlüğe girdi.

Promosyon öncesinde V4-Pro modelinin tam fiyatı milyon girdi tokeni başına 0,145 dolar seviyesinde bulunuyordu. Milyon çıktı tokeni başına ise 3,48 dolar ücret alınıyordu. İndirim sonrasında V4-Pro üzerindeki girdi tokenleri milyon başına yaklaşık 0,036 dolara denk geliyor. Daha hafif olan V4-Flash seçeneği ise milyon girdi tokeni başına 0,14 dolar ve milyon çıktı tokeni başına 0,28 dolar standart fiyata sahip bulunuyor.

Yeni fiyatlandırma stratejisi

DeepSeek bu güncel fiyatlandırma stratejisi ile OpenAI, Google ve Anthropic gibi dev rakiplerinin sunduğu benzer hizmetlerin doğrudan altına iniyor. Önbellek isabet oranını önceki seviyelerin onda birine düşürme kararı ise yüksek hacimli ve tekrarlanan sorgulara sahip kullanıcı segmentini açıkça hedefliyor. Bu spesifik kullanım modeli günümüzdeki çoğu gerçek dünya yapay zeka temsilcisi dağıtımını ve iş yükünü karakterize ediyor.

Şirket geçen hafta V4 modelinin bir önizlemesini piyasaya sürmüştü. V4-Pro modeli toplamda 1,6 trilyon parametre barındıran bir uzmanlar karışımı mimarisi kullanıyor. Bu devasa parametrelerin 49 milyarı herhangi bir zamanda aktif olarak çalışıyor. Küçük kardeş olarak adlandırılan V4-Flash ise toplam 284 milyar ve aktif 13 milyar parametre ile sistemde yer alıyor.

DeepSeek küresel rekabeti artırıyor

Her iki model de bir milyon tokenlik bağlam penceresini destekliyor. DeepSeek V4-Pro modelinin dünya bilgisi değerlendirmelerinde tüm açık kaynaklı rakiplerini geride bıraktığını iddia ediyor. Sadece Google şirketine ait Gemini 3.1 Pro modeli bu uluslararası değerlendirmeden daha yüksek puan alıyor. Model ayrıca yapay zeka temsilcisi görevleri için optimize edildi ve Anthropic şirketinin Claude Code aracı ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Fiyat indirimleri yoğun bir jeopolitik arka planda gerçekleşti. Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Direktörü Michael Kratsios geçen hafta yabancı aktörleri kamuoyu önünde suçlamıştı. Kratsios Çin merkezli aktörlerin ABD sınır modellerini sistematik olarak kopyaladığını iddia etmişti. Bu iddiaya göre büyük bir modelin çıktıları daha küçük bir modele beslenerek doğrudan araştırma yatırımı yapılmadan yeteneklerin kopyalanması sağlanmıştı.

Sektördeki genel eğilim

Ocak 2025 tarihinde R1 modelinin piyasaya sürülmesi yapay zeka endüstrisinde büyük bir sarsıntı yaratmıştı. Şirket bu muhakeme modelinin iki ay gibi kısa bir sürede 6 milyon doların altında bir maliyetle üretildiğini açıklamıştı. Bu düşük üretim maliyeti ABD'li teknoloji devlerinin donanıma aşırı yatırım yapıp yapmadığı konusunu sektörde derinlemesine sorgulatmıştı. Ardından Alibaba ve ByteDance gibi büyük Çinli rakipler de kendi rekabetçi modellerini hızla piyasaya sürmüştü.

DeepSeek V4 modeli artık şirketin önceki Nvidia donanımlarına olan bağımlılığından uzaklaşarak Huawei üretimi Ascend yapay zeka işlemcilerinde çalışacak şekilde uyarlandı. Çinli açık kaynaklı yapay zeka modellerinden gelen genel rekabet baskısı Amerikan ekosisteminde istikrarlı bir şekilde artıyor. Çin açık kaynak modellerinin ABD bulut pazarındaki yapay zeka girişimlerinin yüzde 80'inde kullanılması genel piyasa dinamiklerini derinden etkiliyor. Bu agresif fiyatlandırma stratejisinin önümüzdeki süreçte yapay zeka sektöründeki işlem maliyetlerini kalıcı olarak düşürerek uzun vadeli küresel rekabet eğilimini tamamen yeniden şekillendirmesi bekleniyor.