Silahlanma yarışı hızlandı: Türkiye'nin yeri belli oldu

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) yeni verilerine göre, küresel askeri harcamalar 2025 yılında 11. yıl üst üste artış gösterdi. Hükümetler gemi, uçak, füze ve diğer silahlara toplam 2,9 trilyon dolar harcadı.

Bölgesel harcamalar rekor seviyede

Rapora göre Orta Doğu hariç Asya ve Okyanusya’daki ülkelerin toplam askeri harcaması 2025’te 681 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, küresel askeri harcamaların yüzde 24’ünü oluştururken, tüm alt bölgelerde artış kaydedildi.

ABD'deki düşüşün sebebi Ukrayna

2025'te Avrupa'nın aksine ABD askeri harcamalarını azalttı ve 954 milyar dolar harcadı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,5 daha az. Düşüşün başlıca nedeni, ABD Kongresi'nin önceki üç yılın aksine 2025'te Ukrayna için herhangi bir askeri yardım paketi onaylamaması oldu

Türkiye silaha 30 milyar dolar harcadı

Türkiye, 2025'te en çok askeri harcama yapan ülkeler sıralamasında 18'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin askeri harcamaları, 2025'te 30 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024'e kıyasla yüzde 7,2 ve 2016'ya kıyasla ise yüzde 94'lük artışa karşılık geliyor.

Türkiye'nin Irak, Somali ve Suriye'de süregelen askeri varlığı artışa katkı sağladı. Ancak asıl belirleyici etken, yerli savunma sanayisine yapılan yatırımlar oldu. Türk savunma sanayisini desteklemeye yönelik özel fonlara aktarılan pay, yıllık yüzde 25 artışla 2025'te Türkiye'nin toplam askeri harcamalarının yüzde 22'sini oluşturdu.

Çin yükselişini sürdürüyor

Dünyanın en büyük ikinci askeri bütçesine sahip olan Çin, harcamalarını yüzde 7,4 artırarak 336 milyar dolara çıkardı. Ülkenin askeri harcamaları son 31 yıldır kesintisiz artış gösterirken, son 10 yılda yüzde 62 büyüme kaydedildi.

Hindistan-Pakistan gerilimi etkili oldu

Hindistan’ın savunma harcamaları yüzde 8,9 artarak 92,1 milyar dolara ulaştı. Pakistan ile yaşanan gerilim ve özellikle hava kuvvetlerine yapılan yatırımlar bu artışta belirleyici oldu. Pakistan’ın harcamaları da yüzde 11 artışla 11,9 milyar dolara çıktı.

Japonya ve Güney Kore’de dikkat çeken artış

Japonya’nın askeri bütçesi yüzde 9,7 artarak 62,2 milyar dolara yükseldi ve milli gelire oranı 1958’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Güney Kore ise yüzde 2,6 artışla 47,8 milyar dolarlık savunma harcaması yaptı.

Tayvan’da sert yükseliş

Çin ile egemenlik gerilimi yaşayan Tayvan’ın askeri harcamaları yüzde 14 artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. Bu artış, 1988’den bu yana en hızlı yükseliş olarak kaydedildi.

ABD etkisi ve belirsizlikler

SIPRI uzmanlarına göre bölgedeki ABD müttefikleri, Washington’un desteğine ilişkin artan belirsizlik nedeniyle savunma bütçelerini artırıyor. Bu durum, Asya-Pasifik’te silahlanma yarışının daha da hızlanabileceğine işaret ediyor.