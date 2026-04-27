Küresel piyasalar teknoloji devlerinin bilanço rakamlarını ve Fed kararlarını bekliyor

Küresel piyasalar ve teknoloji devleri için kritik bir haftaya girilirken, yatırımcıların gözü Nvidia'nın rekor tazelediği haftanın ardından teknoloji devlerinden gelecek bilanço rakamlarına çevrildi. S&P 500 endeksi cuma gününü %0,8 yükselişle kapatarak haftalık bazda %0,6 değer kazanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi haftayı %1,5 artışla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise cuma günü %0,2 gerileyerek haftalık bazda %0,4 kayıp yaşadı.

İran'daki durumun belirsizliğini korumasına rağmen, yatırımcılar bu hafta birçok önemli katalizörle yön bulmaya hazırlanıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin sonuna yaklaşırken alacağı faiz kararı ve "Muhteşem Yedili" olarak bilinen dev teknoloji şirketlerinin bilanço rakamları piyasaların odağında yer alıyor.

Teknoloji devleri ve piyasalar için kritik bilanço haftası

Haftanın en çok dikkat çeken gelişmesi, beş büyük teknoloji devinin birinci çeyreğe ait bilanço rakamlarını açıklayacak olmasıdır. Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta çarşamba günü; Apple ise perşembe günü finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Tesla'nın verilerinin açıklanmasının ardından, gözler takvimin ilerleyen günlerindeki Nvidia raporuna çevrilecek.

Finansal hizmetler ve enerji sektöründe de yoğun bir veri trafiği takip ediliyor. Pazartesi ve salı günleri Verizon ile T-Mobile gibi iletişim devlerinin yanı sıra Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemlerinin bilanço rakamları yayımlanıyor. Exxon Mobil, Chevron ve BP gibi enerji şirketlerinin sonuçları ise İran'daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisine dair önemli ipuçları sunuyor.

Fed faiz kararı ve enflasyon verileri takip ediliyor

Ekonomik veriler tarafında piyasalar çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararına kilitlendi. Yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını %3,50 ile %3,75 aralığında sabit tutma ihtimalini %99,5 olarak fiyatlıyor. Powell, mart ayında yaptığı açıklamada İran'daki savaşın ekonomik etkilerini değerlendirmek için gelecek verilerin kritik olduğunu belirtmişti.

Perşembe günü açıklanacak Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) fiyat endeksi ise enflasyonun son durumunu ortaya koyacak. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların mart ayı enflasyon rakamları üzerindeki etkisi politika yapıcılar tarafından yakından inceleniyor. Mart ayı PCE verilerinin, yapışkan enflasyonun seyrine dair net bir tablo çizmesi bekleniyor.

Muhteşem Yedili hisseleri için ilk büyük test başlıyor

Yılın ilk çeyreğinde piyasa değerinden yaklaşık 850 milyar dolar kaybeden teknoloji devleri için bu hafta bir sınav niteliği taşıyor. Morgan Stanley verilerine göre, bu şirketlerin net gelirlerinin 2026 yılında %25 büyüyeceği öngörülüyor. S&P 500 endeksinin geri kalanına kıyasla daha güçlü bir performans sergileyen teknoloji hisseleri, son bir ayda %13 getiri sağladı.

Bu haftaki bilanço rakamları, İran'daki savaşın küresel ekonomiye yansımasından bu yana yatırımcı iştahının ilk gerçek testi kabul ediliyor. Ayrıca Meta'nın işten çıkarma kararları ve Microsoft'un satın alma paketlerinin ardından şirketlerin yapay zeka harcamaları konusundaki stratejileri merak ediliyor. Analistler, teknoloji sektörünün "fırsat zengini" yapısını koruduğuna dikkat çekiyor.

Powell hakkındaki soruşturmanın düşürülmesi piyasaları rahatlattı

ABD Adalet Bakanlığı, Fed binasındaki tadilat maliyetleriyle ilgili Jerome Powell hakkında yürüttüğü ceza soruşturmasını durdurduğunu açıkladı. Bu karar, Trump tarafından bir sonraki Fed başkanı olarak aday gösterilen Kevin Warsh'un onay sürecindeki engelleri kaldırdı. Soruşturmanın durmasıyla birlikte, merkez bankasının siyasallaşmasına dair endişeler de bir ölçüde azaldı.

Senato Bankacılık Komitesi'nin çarşamba günü toplanarak Warsh'un adaylığını oylaması planlanıyor. Powell'ın sondan bir önceki toplantısında faiz değişikliğine gitmeyeceği beklentisi ise piyasalarda hakimiyetini koruyor. Fed yöneticilerinin bir süre daha "bekle ve gör" stratejisini izleyeceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda genel eğilim ve uzun vadeli beklentiler

Hafta boyunca açıklanacak yoğun veri akışı, hem teknoloji sektörünün geleceğini hem de Fed'in para politikası rotasını belirleyecek. Tüketici güveni, konut verileri ve GSYİH büyüme rakamları gibi göstergeler, ABD ekonomisinin direnci hakkında daha kapsamlı bir perspektif sunuyor. Bu veriler ışığında, piyasalardaki oynaklığın bilanço açıklamalarıyla birlikte artabileceği öngörülüyor.

Sonuç olarak, bu hafta elde edilecek finansal veriler ve makroekonomik göstergeler piyasaların sadece kısa vadeli seyrini değil, yıllık enflasyon ve büyüme trendlerini de şekillendirecek bir öneme sahip bulunuyor.