KASAD Başkanı Duran: Bize yer gösterilsin 5 yılda yüzde 50 büyürüz
Karton ambalaj sektörü, “kümelenme” modeli ile küresel arenada vites artırmak istiyor. İstanbul’daki yüksek arazi maliyetleri ve fiziksel alan yetersizliği nedeniyle sektörün “sıkışma” noktasına geldiğini kaydeden KASAD Başkanı Alican Duran, “Biz koşmaya hazırız yeter ki engeller kaldırılsın” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Avrupa pazarındaki daralmaya karşı pazar hacmi 100 milyar doları aşan ABD pazarında Çin’den boşalan alanı doldurmak isteyen Türkiye kağıt ve karton ambalaj sektörü, büyüme ve yeni yatırımlar için arazi desteği bekliyor. Tüm dünyada e-ticaretin hızlı büyümesi ve geri dönüşüm trendiyle kağıt, karton ambalaj olan talebin hızla arttığını ifade eden Kağıt, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, bu yeni döneme hazırlık için yatırımların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Sektörün fiziki olarak sıkıştığını ve İstanbul’da sanayi arsası fiyatlarının metrekarede bin dolar gibi ulaşılamaz seviyelere geldiğini söyleyen Duran, kümelenme modeli için destek çağrısı yaptı. Duran, “Marmara Bölgesi’nde teşvikli bir ambalaj ihtisas organize sanayi bölgesi kurulursa, sektör olarak 5 yıl içinde tonaj bazında en az yüzde 50 büyüme taahhüt ediyoruz. Biz koşmaya hazırız, yeter ki önümüzdeki fiziki ve finansal engeller kaldırılsın” diye konuştu. Türkiye’de kağıt ve karton ambalaj sektörünün ekonomik büyüklüğü 4 ile 5 milyar dolar arasında değişiyor. Bunun yüzde 40’ını ihracattan sağlayan sektörde, son iki yıldır iç pazarda büyüme eğilimi dikkat çekiyor.
“ABD tek başına devasa pazarımız olabilir”
Türkiye’nin karton ambalaj sektöründe Avrupa’nın üçüncü büyük üreticisi olduğunu kaydeden Duran, ancak AB pazarında rekabetin sıkıntılı olduğunu söyledi. Türkiye için “asıl pazar ABD” değerlendirmesi yapan Duran, “Dünya pazarına baktığımızda en büyük alıcı Amerika. Bizim GTİP kodumuz 4819, 4820’de dünyanın en büyük alıcısı açık ara Amerika. Buradaki en büyük tedarikçi de Çin’di. Ama son dönemde Çin ile olan ticaret savaşları ve tarifelerden dolayı arayış başladı. Türkiye, Çin’den doğacak boşluğu doldurabilecek en iyi ülke. Amerika’nın tüm büyüklüğünü Türkiye şu an için kaldıramaz. Ama keşke iş oraya kadar gelse. Şu anda pazarda yüzde 1 bile değiliz. 10 yıl önce pazarda hiç yoktuk. Türkiye karton ambalajını Amerika’yla doğru bir eşleşme yapabilirsek başka bir boyuta geçeriz. ABD sektörü uçurur” dedi. Duran, bu ay sonunda 9 firma ile URGE kapsamında ABD’ye gideceklerini aktararak, 20 tane potansiyel alıcı ile görüşeceklerini açıkladı. Kağıt karton ambalajda yıllık 100 milyar doları aşan bir büyüklüğe sahip olan ABD pazarına Türkiye’nin ihracatı 15 milyon dolarlar seviyesinde.
“Kur ve enflasyon makası sermayemizi eritiyor”
Öte yandan ihracatçının en büyük sorununun değerli TL ve yüksek maliyetler olduğunu dile getiren Duran, son iki yıldaki tabloyu matematiksel bir çıkmaz olarak tanımladı. Duran, “Enflasyon giderlerimiz yüzde 190 artarken, dolardaki artış yüzde 60’larda kaldı. Aradaki yüzde 30’luk bariyer doğrudan cebimizden gitti. Avrupa’daki rakibimiz devlet destekli yenileme yatırımları yaparken biz maliyet artışlarını müşteriye yansıtamıyoruz. Bu aritmetiğin içinden çıkmak çok zor” diye konuştu. Bu tablo içerisinde ihracatçının “fiyat veremez” hale geldiğini söyleyen Duran, şu yorumları yaptı: “Sektör olarak yüzde 30’luk bir sermaye kaybı yaşıyoruz. İhracat kontratlarımız genellikle 1 ile 3 yıllık uzun vadeli anlaşmalar. Bugün Avrupa’daki müşterimize gidip Türkiye’deki enflasyonu anlatarak yüzde 30-40 zam isteyemiyoruz. Avrupalı rakibimiz, bölgedeki resesyon nedeniyle zaten düşük kârla çalışmaya razı. Biz ise içeride artan işçilik ve enerji maliyetlerini kura yansıtamadığımız için rekabet gücümüzü her geçen gün kaybediyoruz.” Bu baskılara rağmen karton ambalaj sektörünün 2025 yılını tonajda “kayıpsız” kapattığını söyleyen Duran, ham madde fiyatları gibi alanlarda önemli bir gelişme olmazsa 2026 yılı için de “durağan geçer” yorumunu yaptı.
Pandemi sonrası dönemde İtalya ve İspanya gibi rakip ülkelerin, Avrupa Birliği’nden aldıkları yüzde 60’a varan hibelerle tüm makine parkurlarını yenilediklerini ifade eden Duran, “Bugün bir İspanyol ambalaj firmasının nakliye dahil fiyatının, Türkiye’deki üretim fiyatımı zorladığını görüyorum. Adamlar hibe destekleriyle en modern teknolojiyi kurdular, insana bağımlılığı azalttılar ve verimliliği zirveye taşıdılar. Biz ise bugün aynı yatırımı yapmaya kalksak, karşımıza çift haneli euro ve dolar faizleri çıkıyor. Adil olmayan bir yarışın içindeyiz. Biz gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz ama rakiplerimiz rüzgarı arkasına almış.”
“Maliyetler, yabancı yatırımcıyı kaçırıyor”
Ambalaj sektörünün önemli bir kayıp vermediğini ancak sektördeki yabancı yatırımcılardan bazılarının çıktığını hatırlatan Alican Duran, yine çıkışlar olacağı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı. Oluklu mukavvada Avrupalı büyük bir üreticinin Karaman’daki fabrikasını kapattığını belirten Duran’ın aktardığı bilgilere göre, özellikle Avrupa merkezli firmalardaki çıkış dikkat çekiyor. “Yabancı yatırımcı gittiği ülkede fonksiyonelliği kaybederse kalmaz” diyen Duran, Türkiye’deki artan maliyetler nedeniyle çıkışlar yapıldığını söyledi.
“Krizler bize, fırtınalı denizde kaptan olmayı öğretti”
Türk iş insanlarının “fırtınalı denizlerde kaptan” olmayı öğrendiği yorumunu yapan Duran, şöyle devam etti: “Dünyada bir araştırma yapılsa bu kadar değişken parametreyi kontrol edebilen yapısıyla Türk iş insanları ilk üçe girer. Bugün bir Avrupalı rakibe baktığımızda adamın uğraştığı konular siparişini doğru alıp, doğru üretip, doğru fiyata satmak. Olması gereken yani. Ama biz finansla ayrı, kurun hareketleriyle ayrı, korumacılıkla ayrı, ham maddecinin tutumuyla ayrı uğraşıyoruz. ‘Her fabrika bir kaledir’ diyerek üretimi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hepimiz gönüllü hizmet elçisi, marka elçisi gibi çalışıyoruz.”
“Savaş baskılarını fiyatta hissetmeye başladık”
Ortadoğu’daki savaş nedeniyle Çin’den gelen hammaddelerde fiyat baskısının oluşmaya başladığını söyleyen Alican Duran, “Şu anda Çin’den karton getiren tüccarlar fiyat farkını hemen istemeye başladılar. Doğal gaz sıkıntısı nedeniyle Avrupa’daki bir-iki şirket de enerji yansıması olarak hemen fiyat artışı yaptı. Şu anda çok radikal değil ama böyle giderse çok daha sıkıntılı olur. Yine de plastik gibi diğer ambalaj sektörü hammaddelerine göre en azından biz ulaşabiliyoruz. Burada hammadde tedarikçilerinin de fırsatçı olmaması lazım. Tüm sektör paydaşlarının beraber kazanıp beraber kaybetmesini doğru buluyorum” dedi.
“Selülozdan karton üretecek tesis yatırımı şart”
Türkiye’de üretilen kartonun yüzde 60’ının geri dönüşümlü kağıttan elde edildiğini ve bu anlamda ham madde açığı yaşanmadığını söyleyen Alican Duran, “Bu, lojistik krizlere karşı en büyük kalkanımız” dedi. Ancak geri kalan yüzde 40’lık kısım, yani yüzde 100 selüloz bazlı yüksek kaliteli kartonların hala ithal edildiğini belirten Duran’a göre, yıllık 350 bin tonluk bu ithalatı bitirecek yerli tesis yatırımı, ülkenin cari açığı için ‘yılan hikayesine’ dönen ama mutlaka çözülmesi gereken bir konu.
“Sektörde büyüme tsunami gibi olacak”
E-ticaretin hız kesmeyen yükselişiyle kağıt ve karton ambalaj sektörünün hızlı büyüdüğünü dile getiren Alican Duran, özellikle sürdürülebilirlik talebi ve bu alandaki düzenlemelerin sektörün önünü açtığını belirtti. “Büyük bir tsunami geliyor. Geçmişte yaptığımız doğrular, geleceğin doğrusu olmayacak” diyen Duran, geri dönüşüm rüzgarının sektörün önünü açacağını vurguladı. Duran, “Bu sektörün önü çok açık, geleceğin alanı olacak. Türkiye de merkez olmak için güçlü bir aday. Yeter ki bu dönemden güçlü çıkalım” dedi.
Kısa ve orta vadede talepler
1. İhtisas organize sanayi bölgesi (OSB): Marmara Bölgesi’nde sektöre özel teşvikli bir OSB kurulması talep ediliyor.
2. Yüzde 100 selüloz karton fabrikası: Türkiye’nin yıllık 300-350 bin ton ithal ettiği selüloz bazlı karton için yerli bir üretim tesisinin kurulması, cari açığı kapatmak adına en kritik yatırım olarak görülüyor.
3. Amerika pazarına odaklanma: Çin’den doğan boşluğu doldurmak için ABD pazarı “altın fırsat” olarak nitelendiriliyor. Pazarda görünür olmak için daha çok teşvik ve destek bekleniyor.