Trump baskısı kârı düşürdü: Savunma devi Lockheed Martin beklentilerin altında kaldı

ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin, 2026 mali yılının ilk çeyrek finansallarında piyasa beklentilerini karşılayamadı. Şirket, 18,3 milyar dolarlık gelir beklentisine karşılık 18 milyar dolar satış açıkladı.

Hisse başına kâr ise 6,74 dolar beklentisinin altında kalarak 6,44 dolar oldu. Açıklamanın ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Kâr marjları geriledi, nakit akışı negatife döndü

Şirketin sermaye harcamaları yüzde 12’nin üzerinde artarak 511 milyon dolara ulaştı. Bu artış, serbest nakit akışının negatife dönmesine yol açtı.

Faaliyet kâr marjı yüzde 11,7’ye gerilerken, net kâr marjı yüzde 8,3’e düştü. Hisse başına kârda yıllık bazda yüzde 12,5’lik düşüş kaydedildi.

Trump etkisi var mı?

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde Lockheed Martin’i yüksek maliyetler nedeniyle eleştirirken, ikinci döneminde savunma bütçesini artırma yönünde adım attı.

Trump yönetimi, 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talep ederken, şirketlerden üretimi artırmalarını ve kâr marjlarını düşürmelerini istedi. Bu durumun şirket finansallarına doğrudan yansıdığı değerlendiriliyor.

Füze üretiminde büyük sıçrama hedefi

Lockheed Martin CEO’su Jim Taiclet, ABD yönetimiyle yapılan çok yıllı anlaşmalar kapsamında Patriot, THAAD ve PrSM füze sistemlerinin üretiminin hızlandırılacağını açıkladı.

Şirket, bazı füze programlarında üretimin üç ila dört kat artırılmasını hedefliyor. Bu gelişmenin, önümüzdeki yıllarda gelir ve kârlılık üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Uzun vadede güçlü büyüme sinyali

Şirket, 2026 yılı için satışlarda yüzde 3 ila 6 arasında büyüme öngörüyor. Hisse başına kâr beklentisi ise 29,35-30,25 dolar aralığında bulunuyor. Bu tahmin, bir önceki yıla göre yüzde 37’ye varan kâr artışına işaret ediyor.