Güneydoğu’ya dev teşvik paketi: 9 ilde üretim ve istihdam hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çeşitli sektörlerde planlanan yatırımlara destek verilecek.

Program çerçevesinde oluşturulan yatırım başlıkları, bölgedeki 9 ilin mevcut potansiyeli ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendi. Tarıma dayalı sanayi, ileri üretim ve turizm odaklı projelerin desteklenmesiyle birlikte istihdamın artırılması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yatırımcılara; vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı katkısı, yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulacak. Program kapsamında her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek sağlanması ve yatırım tutarının yüzde 50’sine kadar vergi indirimi uygulanması öngörülüyor.

Hayvancılık ve sanayi yatırımları öne çıkıyor

Adıyaman’da en az 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve süt hayvancılığı projeleri, badem işleme, turizm tesisleri ve su ürünleri üretimi desteklenecek.

Batman’da meyve-sebze işleme, kurutma ve paketli gıda üretimi ile en az 20 dekar büyüklüğündeki sera yatırımları ön planda olacak. Ayrıca doğa turizmi ve tekstil yan sanayi projelerine de teşvik verilecek.

Diyarbakır’da alüminyumdan katma değerli ürün üretimi, bitkisel girdilere dayalı sanayi, paketli gıda ve tekstil yan sanayi yatırımları destek kapsamına alınacak.

Gaziantep’te çevreci ambalaj üretimi, yüksek nitelikli sanayi girdileri, makine imalatı ve teknik tekstil yatırımlarının teşvik edilmesi planlanıyor.

Kilis’te ise en az 300 büyükbaş kapasiteli hayvancılık projeleri, turizm yatırımları ile üzüm ve zeytin işleme tesisleri desteklenecek.

Kültürel üretim ve tarım projeleri de desteklenecek

Mardin’de endüstriyel unlu mamuller, nişasta bazlı ürünler, kültürel ve yaratıcı endüstriler ile üzüm ve yan ürünlerine dayalı üretim projeleri öne çıkacak.

Siirt’te en az 1000 küçükbaş kapasiteli hayvancılık yatırımları ile yıllık minimum 2000 ton kapasiteli Siirt fıstığına yönelik lisanslı depoculuk projeleri desteklenecek. Ayrıca dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri ile bal ve arı ürünleri üretimi de teşvik kapsamında yer alacak.

Şırnak’ta küçükbaş hayvancılık projelerinin yanı sıra otomotiv yan sanayi, mobilya üretimi ve yer fıstığı işleme yatırımları desteklenecek.

Şanlıurfa’da ise pamuk ve yan ürünlerine dayalı üretim, tarım makineleri imalatı, tarımsal ürün işleme tesisleri ve taş yünü üretimi desteklenecek.

Programla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretim altyapısının güçlendirilmesi, yeni istihdam alanlarının açılması ve yatırım ortamının cazip hale getirilmesi amaçlanıyor. Böylece bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.