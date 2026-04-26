Enerji dengesi değişiyor: Çin güneşte zirveye yerleşti

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan arz kesintileri, dünya enerji piyasalarında dengeleri kökten değiştirdi. Küresel petrol akışının önemli bir bölümünün sekteye uğraması, alternatif kaynaklara yönelimi hızlandırdı.

Bu süreçte ABD, artan petrol üretimi ve ihracatıyla öne çıkarken, Çin ise yenilenebilir enerji alanındaki gücünü daha da artırdı.

ABD petrol ihracatında rekor kırdı

Savaşın etkisiyle ABD’den yapılan petrol sevkiyatları günlük 5,2 milyon varile çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Açık denizlerde ABD’ye yönelen dev tanker sayısında da ciddi artış yaşandı.

Özellikle Avrupa ülkeleri, Orta Doğu kaynaklı arz riskleri nedeniyle ABD’den enerji tedarikini artırmaya başladı. Jet yakıtı ihracatında da dikkat çekici yükseliş görüldü.

Orta Doğu’nun hakimiyeti sarsılıyor

Savaş nedeniyle Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgedeki üretimde ciddi kayıplar yaşanırken, altyapının yeniden kurulmasının yıllar alabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu durumun Orta Doğu’nun küresel enerji piyasasındaki ağırlığını kalıcı olarak zayıflatabileceğine dikkat çekiyor.

Latin Amerika yeni tedarik merkezi olabilir

Brezilya, Guyana ve Arjantin gibi ülkelerde artan üretim, Latin Amerika’yı alternatif bir enerji merkezi haline getiriyor. Venezuela’nın da üretimini artırmasıyla birlikte bölgenin önemi daha da artıyor.

Çin “elektro-devlet” olarak öne çıkıyor

Enerji dönüşümünün en dikkat çekici kazananlarından biri ise Çin oldu. Güneş paneli ve diğer temiz enerji teknolojilerinde küresel üretimin büyük bölümünü elinde bulunduran Çin, ihracatta rekor seviyelere ulaştı.

Uzmanlara göre fosil yakıt fiyatlarındaki artış, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırarak Çin’in stratejik avantajını güçlendiriyor.

Yeni dönemde kazananlar değişiyor

Analistler, önümüzdeki 10 yılın enerji piyasalarında belirleyici olacağını vurguluyor. Ülkelerin enerji arzını çeşitlendirme çabaları, hem petrol hem de yenilenebilir enerji tarafında yeni güç dengeleri yaratıyor.

Küresel enerji sisteminin dönüşümüyle birlikte, yeni kazananların ABD ve Çin olacağı görüşü giderek güç kazanıyor.