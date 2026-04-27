İstanbul Boğazı’nın gözde oteli Les Ottomans konkordato için yeniden mahkemede

İstanbul Boğazı’nda yer alan lüks otellerden Les Ottomans’ın sahipleri, yeniden konkordato talebinde bulundu. Geçen yıl başlatılan ve geçici olarak kabul edilen ancak Kasım 2025’te mahkeme tarafından reddedilen konkordato sürecinin ardından, şirket için yeni bir başvuru yapıldı.

İş insanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA çatısı altında bulunan, Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya bağlı Les Ottomans oteli için bu kez Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş. üzerinden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu gerçekleştirildi.

Mahkeme bilirkişi incelemesi için 60 gün süre verdi

Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihli tensip zaptında, konkordato komiser heyetinin sunduğu rapor ve dosya kapsamının incelenmesinin ardından bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verdi. Kararda, bilirkişi heyetine raporun sunulması için 60 gün süre tanınırken, iflas idaresi ile müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi de verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi’nin 4 Mart 2026 tarihli ilamına da atıf yapılan dosyada, ilgili evrakların tamamlanmasının ardından şirketin konkordato talebinin kabul edilip edilmeyeceği netleşecek.

Mahkeme bir sonraki duruşmayı 11 Haziran 2026 saat 14.35’te gerçekleştirecek.