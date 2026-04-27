Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Tek hane hedefi programımızın özüdür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamında uluslararası basın temsilcileriyle bir araya geldi. Ekonomi programının ana hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, enflasyonla mücadele, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye’nin küresel rolünün güçlendirilmesine dair mesajlar verdi.

Tek haneli enflasyon mesajı

Şimşek, ekonomi programının merkezinde fiyat istikrarının yer aldığını belirterek, “Tek haneli enflasyon, programın özünü oluşturmaya devam ediyor” dedi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, uygulanan politikaların orta vadede sonuç vermeye devam edeceğini ifade etti.

"İran savaşı Türkiye'nin konumunu güçlendiriyor"

Bölgesel gelişmelere de değinen Şimşek, İran ile yaşanan gerilimin enerji piyasaları üzerindeki etkisine işaret etti. Şimşek, “İran savaşı, Türkiye’nin kritik bir enerji merkezi olarak konumunu güçlendiriyor” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin stratejik öneminin arttığını vurguladı.

Şimşek, Türkiye’nin uzun vadeli hedefinin sadece yatırım çekmekle sınırlı olmadığını belirterek, "Yatırımcı odaklı, hızlı ve kolay giriş imkanı sağlayan bir sistem öngörüyoruz. Nihai hedefimiz ülkeyi bölgesel ölçekte önemli bir finans ve ticaret merkezi yapmak" dedi.