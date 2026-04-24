Bakan Şimşek enflasyon beklentilerini değerlendirdi! 'Petrol şokuyla baskı arttı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, beklentilerdeki artışta küresel enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu vurguladı.

Beklentilerde yükseliş dikkat çekti

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir önceki aya kıyasla 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine çıktı. Reel sektörün beklentisi aynı dönemde 0,80 puan yükselişle yüzde 33,70’e ulaşırken, hanehalkının beklentisi ise 1,67 puan artışla yüzde 51,56 olarak kaydedildi.

"Enerji maliyetleri etkili oldu"

Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında, "Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel ölçekte enflasyonist baskıları artırdığını belirten Şimşek, bunun beklentilere de yansıdığını ifade etti.

Açıklamasında, "Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulunan Şimşek, enerji maliyetlerindeki artışın yurt içi enflasyon görünümünü de etkilediğine işaret etti.

"Fiyat istikrarı önceliğimiz"

Şimşek, ekonomi politikalarının temel hedefinin fiyat istikrarı olduğunu vurgulayarak, "Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.