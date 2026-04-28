TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Döviz dönüşüm desteği uzatılsın

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteği uygulamasının 30 Nisan itibarıyla sona ereceğini hatırlatarak, söz konusu desteğin özellikle üretim ve ihracat odaklı büyüme hedefleri açısından önemini koruduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin daha da sertleştiği bir dönemde Türkiye’nin reel sektörünü destekleyecek adımların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

“Reel sektörün rekabet gücü korunmalı”

Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için sanayi ve ihracat tarafının rekabetçiliğinin korunmasının kritik olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteğinin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, mevcut destek mekanizmasının firmalar açısından önemli olmakla birlikte, mevcut haliyle yeterli düzeyde katkı sunmadığını belirtti.

“Yüzde 3’lük oran yetersiz, şartlar ağır”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, halihazırda uygulanan yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin hem oran itibarıyla yetersiz kaldığını hem de uygulama şartlarının reel sektör açısından ağır işlediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, uygulamanın daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, destek oranının da artırılması çağrısında bulundu.

“Sanayiciye ve ihracatçıya moral verir”

Bu yönde atılacak adımların sanayicilere ve ihracatçılara moral vereceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, düzenlemenin firmaların finansman koşullarını destekleyeceğini ve ihracat hacmine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.