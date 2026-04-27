Les Ottomans'tan konkordato iddialarına açıklama

İstanbul Boğazı’nda yer alan lüks otellerden Les Ottomans’ın sahiplerinin yeniden konkordato talebinde bulunduğu iddia edildi.

Bazı haberlerde, geçen yıl başlatılan ve geçici olarak kabul edilen ancak Kasım 2025’te mahkeme tarafından reddedildiği belirtilen konkordato sürecinin ardından şirket için yeni bir başvuru yapıldığı öne sürüldü.

Ancak şirketten yapılan açıklamada, yeni bir konkordato başvurusunun söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamada, mevcut sürecin devam ettiği belirtilerek, kamuoyuna yansıyan “yeniden başvuru” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şirketimiz yeni bir konkordato talebinde bulunmamıştır. Daha önce açılan dava ile ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Bununla birlikte Les Ottomans ile ilgili tarafımızdan açılan davalarımız Yargıtay aşamasında olup nihayi karar beklenmektedir. Les Ottomans otel sahibi şirketimizin temerrüde düşen borcu da bulunmamaktadır.

Mahkeme bilirkişi incelemesi için 60 gün süre verdi

Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihli tensip zaptında, konkordato komiser heyetinin sunduğu rapor ve dosya kapsamının incelenmesinin ardından bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verdi. Kararda, bilirkişi heyetine raporun sunulması için 60 gün süre tanınırken, iflas idaresi ile müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi de verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi’nin 4 Mart 2026 tarihli ilamına da atıf yapılan dosyada, ilgili evrakların tamamlanmasının ardından şirketin konkordato talebinin kabul edilip edilmeyeceği netleşecek.

Mahkeme bir sonraki duruşmayı 11 Haziran 2026 saat 14.35’te gerçekleştirecek.