Milyarder yatırımcı uyardı: Ekonomi daha kötü bir riskle karşı karşıya

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, ABD ekonomisinin stagflasyonist bir sürece girdiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNBC’ye konuşan Dalio, yükselen fiyatlar ve yavaşlayan büyümenin aynı anda görülmesinin ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Ekonomistlerin beklentilerine göre ABD ekonomisi 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 büyüme kaydetti. Bu veri büyümenin sürdüğüne işaret etse de Dalio, mevcut tablonun stagflasyona doğru evrilebileceğini savundu.

Enflasyon yükselişte, enerji fiyatları etkili

ABD’de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 3,3’e yükselerek şubat ayındaki yüzde 2,4 seviyesinin üzerine çıktı. Enflasyondaki artışın büyük bölümünün enerji fiyatlarındaki sert yükselişten kaynaklandığı belirtildi. Dalio, enflasyon tarafındaki bu görünümün stagflasyon riskini güçlendirdiğini vurguladı.

Fed’e faiz indirimi uyarısı

Dalio, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu dönemde faiz indirimi yapmasının büyük bir hata olacağını söyledi. Olası bir faiz indiriminin Fed’in güvenilirliğini zedeleyebileceğini belirten Dalio, “Şu anda kesinlikle faiz indirimi yapılmamalı” dedi.

Piyasalar ise Fed’in yarın gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

"Resesyondan daha kötü olabilir"

Dalio, daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD ekonomisinin kritik bir eşikte olduğunu belirterek, “Resesyona çok yakınız. Bu süreç iyi yönetilmezse resesyondan daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Piyasalar neden yükseliyor?

Öte yandan Dalio, İran savaşı ve küresel belirsizliklere rağmen borsalardaki yükselişi şirket kârlılıklarının güçlü kalmasına bağladı. Ekonomistlere göre ise önümüzdeki süreçte enflasyon, enerji fiyatları ve merkez bankası politikaları ABD ekonomisinin yönünü belirleyen ana unsurlar olacak.