ABD’den İran hava yolları uyarısı: İş yapan da yaptırım görecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım listesinde yer alan İran hava yolu şirketleriyle ticari ilişki kuran kişi ve kuruluşların ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

Bessent, ABD merkezli X üzerinden yaptığı paylaşımda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yaptırıma maruz kalabilirler"

Yaptırım kapsamındaki İran hava yollarıyla iş yapılmasının, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" vurgulayan Bessent, yabancı hükümetlere de çağrıda bulundu. Bu kapsamda, kendi yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçuşlara yakıt temini, ikram hizmeti, iniş ücreti ödemeleri veya bakım gibi destekler sağlamasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

"Adım atmaktan kaçınmayacağız"

Bessent ayrıca, ABD Hazine Bakanlığının "ekonomik öfke" politikası çerçevesinde İran’a yönelik maksimum baskıyı sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti. İran bağlantılı kuruluşlarla iş yapılmasını kolaylaştıran ya da doğrudan bu kuruluşlarla ticaret yürüten üçüncü taraflara karşı adım atmaktan kaçınmayacaklarını da sözlerine ekledi.