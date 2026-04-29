TÜİK açıkladı: Mart 2025 işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı işgücü istatistiklerine göre, işsizlikte düşüş eğilimi sürerken istihdamda artış kaydedildi. Buna karşın geniş tanımlı işsizliği ifade eden atıl işgücü oranındaki yükseliş, işgücü piyasasındaki kırılgan görünümün devam ettiğine işaret etti.

İşsizlik oranı geriledi

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsiz sayısı martta bir önceki aya kıyasla 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bine geriledi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşüşle yüzde 8,1 seviyesine indi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8 olarak ölçülürken, kadınlarda bu oran yüzde 10,7 oldu.

İstihdamda artış devam ediyor

İstihdam edilenlerin sayısı mart ayında 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 48,5’e çıktı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,0 olurken, kadınlarda yüzde 31,5 seviyesinde kaldı.

İşgücüne katılım sınırlı arttı

İşgücü, martta bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 70,8, kadınlarda ise yüzde 35,3 olarak hesaplandı.

Genç işsizliği çift hanede

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mart ayında 0,5 puan azalarak yüzde 15,3’e geriledi. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 12,8 olurken, genç kadınlarda yüzde 20,4 ile yüksek seyrini sürdürdü.

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta 0,8 saat azalarak 41,7 saate düştü.

Atıl işgücü yükseldi

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünü kapsayan atıl işgücü oranı ise martta 1,6 puan artarak yüzde 31,5’e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,4 olarak hesaplandı.