Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan işsizlik değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2026 yılının mart ayına ilişkin işsizlik rakamlarını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Bakan Işıkhan değerlendirmesinde, işsizlik oranındaki düşüşün devam ettiğine ve istihdam göstergelerinde artışın sürdüğüne dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı martta yüzde 8,1’e gerilerken, işsiz sayısı 2 milyon 873 bine indi. Aynı dönemde istihdam 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bine, işgücü ise 35 milyon 298 bine yükseldi.

Işıkhan, ekonomi yönetiminin yatırım ve üretim odaklı stratejilerinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, işsizlik oranının son 35 aydır aralıksız olarak tek haneli seviyelerde kaldığını belirtti.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında ilerlemeyi sürdürüyor. Orta Vadeli Program ile uyumlu hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejisi'nin de etkisiyle işsizlik oranı son 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor.

İşsiz sayısı, Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. Böylelikle işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesine geriledi.

İstihdam sayımız, aynı dönemde; 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5’e yükseldi.

İşgücü sayımız, aynı dönemde; 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artarak yüzde 52,8’e yükseldi.

Kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılmak isteyen vatandaşlarımız için kapsayıcı ve bütüncül politikalar yürütüyor, bunun olumlu sonuçlarını alıyoruz. Kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı da aynı dönemde 0,5 puan azalarak yüzde 15,3’e geriledi.

İstihdamımız ve üretimimiz arttıkça Türkiye güçlenmeye devam edecek."