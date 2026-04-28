Mazota zam gelecek mi, benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

Brent petrol bugün yine yükselişte... 28 Nisan'da 111 doları gören Brent petrol 109 dolar seviyelerinde... Aaraç sahipleri akaryakıttaki son durumu merak ederek "Mazota, benzine zam gelecek mi" diye soruyor.

Mazota zam gelecek mi, benzine indirim var mı?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarına zam beklenmiyor. Benzin, mazot ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.74 TL

Motorin: 71.64 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.60 TL

Motorin: 71.50 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 64.71 TL

Motorin: 72.76 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 64.99 TL

Motorin: 73.03 TL

LPG: 34.79 TL