TEPAV: Gıda enflasyonu nisanda yeniden yükseldi, aylık artış yüzde 3,59

Türkiye’de gıda fiyatları, mart ayındaki yavaşlamanın ardından nisanda yeniden yükseliş kaydetti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, aylık gıda enflasyonu Nisan 2026’da yüzde 3,59 olarak hesaplandı.

Nisan ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en çok gerileyen ürünler patlıcan, taze fasulye ve kabak oldu.

Buna karşın, bu gruptaki genel fiyat düşüşlerinin sınırlı kaldığı görülürken, domates, havuç ve marul çeşitlerinde fiyat artışları öne çıktı.

Balık, sirke ve tavuk etinde artış dikkat çekti

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışları balık, sirke ve tavuk etinde kaydedildi.

Aynı dönemde yumurta, baharatlar ve lokum gibi ürünlerde fiyat düşüşleri görüldü.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 34,3

TEGE verilerine göre, Türkiye’de yıllık gıda enflasyonu Nisan 2026 itibarıyla yüzde 34,3 seviyesinde gerçekleşti.

Nisan ayına ilişkin diğer kurumların gıda enflasyonu verilerinin ise henüz açıklanmadığı belirtildi.

KKTC’de de yeniden yükseliş eğilimi görüldü

TEPAV’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için hesapladığı KKTC-TEGE verilerine göre, Nisan 2026’da aylık gıda enflasyonu yüzde 3,47 oldu.

Önceki ay düşüş gösteren gıda enflasyonunun, KKTC’de de bu dönemde yeniden artış eğilimine girdiği görüldü.