Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası'nın reel değeri ağustosta geriledi

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Türk Lirası'nın reel değeri ağustos ayında geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi ağustosta bir önceki aya göre 1,07 puan azalarak 105,04 seviyesine indi.

TCMB, Ağustos 2026 dönemine ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, TÜFE bazlı REK endeksi temmuz ayına kıyasla 1,07 puan düşüşle 105,04 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı REK endeksi de aynı dönemde 0,26 puan azalarak 101,35 seviyesine geriledi.

Dolar ve Euro TL karşısında değer kazandı

Endekse etki eden bileşenlere bakıldığında, ağustos ayında Türk Lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,68, Euro ise yüzde 3,20 değer kazandı.

Aynı dönemde tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 artarken, Yİ-ÜFE'deki aylık yükseliş yüzde 2,57 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin değerlendirmesine göre, Türkiye'deki tüketici fiyatlarındaki değişim reel efektif döviz kuru endeksini artırıcı yönde etkiledi. Dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişim ise endeksi aşağı çeken unsurlar oldu.