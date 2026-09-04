Hizmet ihracatında 2025 tablosu: 125 milyar dolara dayandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin hizmet ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarken, hizmet ithalatındaki artış yüzde 9,6 olarak kaydedildi.

Hizmet ihracatı 2024 yılında 117,3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, 2025’te 124,9 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde hizmet ithalatı ise 56,4 milyar dolardan 61,9 milyar dolara yükseldi.

Böylece Türkiye, 2025 yılında hizmet ticaretinde yaklaşık 63 milyar dolarlık ihracat fazlası verdi.

İhracatın neredeyse yarısı seyahat hizmetlerinden

Hizmet ihracatında en büyük payı seyahat hizmetleri aldı. Seyahat hizmetlerinin toplam hizmet ihracatındaki payı 2024'te yüzde 48 iken, 2025'te yüzde 48,1'e yükseldi.

Seyahat hizmetlerini yüzde 34,1 ile taşımacılık, yüzde 6,3 ile diğer iş hizmetleri takip etti.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı da 2024'teki 41 milyar 125 milyon dolardan yüzde 3,5 artışla 2025 yılında 42 milyar 571 milyon dolara ulaştı.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetlerindeki artış ise dikkati çekti. Bu alandaki ihracat bir önceki yıla göre yüzde 25,3 artarak 6 milyar 724 milyon dolar oldu.

İthalatta ilk sırada taşımacılık var

Hizmet ithalatında yüzde 32 ile taşımacılık ilk sırada yer aldı. Diğer iş hizmetlerinin payı yüzde 16,9, seyahat hizmetlerinin payı ise yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.

Seyahat hariç tutulduğunda Türkiye'nin hizmet ticaretinde en önemli partneri Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Türkiye, 2025 yılında AB ülkelerine 25 milyar 330 milyon dolarlık hizmet ihraç ederken, bu ülkelerden 24 milyar 733 milyon dolarlık hizmet ithal etti.

AB ülkelerinin seyahat hariç toplam hizmet ihracatındaki payı yüzde 37,9, ithalattaki payı ise yüzde 45,3 oldu.

İhracatta ABD, ithalatta İrlanda zirvede

Ülkeler bazında seyahat hariç hizmet ihracatında ABD ilk sırada yer aldı. ABD'ye yapılan hizmet ihracatı 8 milyar 338 milyon dolar olurken, ülkenin toplam içindeki payı yüzde 12,9 olarak hesaplandı. ABD'yi yüzde 11,5 ile Almanya ve yüzde 6,6 ile Birleşik Krallık izledi.

Hizmet ithalatında ise ilk sırayı İrlanda aldı. İrlanda'dan 2025 yılında 6 milyar 667 milyon dolarlık hizmet ithal edilirken, ülkenin payı yüzde 12,6 oldu. Birleşik Krallık 4 milyar 797 milyon dolarla ikinci, ABD ise 4 milyar 378 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.