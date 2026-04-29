TÜİK nisan verilerini açıkladı: Ekonomik güven 9 ayın dibinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 2026" verilerini yayımladı.

Buna göre Ekonomik güven endeksi, mart ayında 97,9 seviyesinde bulunurken nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4'e düştü.

Ekonomik güven endeksi en son Temmuz 2025'te 96,1 seviyesine kadar gerilemişti.

Böylece Nisan 2026'da 96,4'e düşen endeks, bu tarihten sonraki en düşük seviyesini kaydederek son 9 ayın dibini görmüş oldu.

Sektörel güven endekslerinde karışık görünüm

Alt kalemlere bakıldığında nisan ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 artışla 85,5'e yükseldi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1,4 düşüşle 98,6 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1 azalışla 109,7'ye inerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 111,6 olarak kaydedildi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 artışla 83,6'ya yükseldi.