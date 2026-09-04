Ar-Ge teşviklerinde büyük artış: 169 milyar TL’yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Dolaylı Ar-Ge Teşvikleri verilerini açıkladı. Buna göre, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik toplam vergi teşviki geçen yıl yüzde 59,5 artarak 169 milyar 33 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu tutar 2024 yılında 105 milyar 977 milyon TL seviyesindeydi.

Dolaylı Ar-Ge teşvikleri içinde en büyük payı gelir vergisi stopaj teşviki aldı. Girişimler 2025 yılında 86 milyar 105 milyon TL gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlandı. Bunu 81 milyar 63 milyon TL ile kurumlar vergisi, 1 milyar 725 milyon TL ile gelir vergisi ve 141 milyon TL ile KDV desteği izledi.

Toplam dolaylı Ar-Ge teşviklerinin yüzde 50,9’unu gelir vergisi stopaj teşviki oluştururken, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV teşviklerinin toplam payı yüzde 49,1 olarak hesaplandı.

11 bin 835 girişim teşviklerden yararlandı

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi teşviklerinden yararlanan girişim sayısı 2025 yılında 11 bin 835 oldu. Ana faaliyet alanlarına göre bakıldığında, bu girişimlerin 6 bin 98’inin bilgi ve iletişim, 2 bin 421’inin imalat sanayi, bin 627’sinin ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler alanında faaliyet gösterdiği belirlendi.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında gelir ve kurumlar vergisi Ar-Ge teşvik tutarı 43 milyar 227 milyon TL oldu. Bu tutarın yüzde 71,2’si bilgi ve iletişim sektöründeki girişimlere sağlandı. İmalat sektörünün payı yüzde 14,5, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerin payı ise yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan gelir ve kurumlar vergisi Ar-Ge teşviki ise 39 milyar 561 milyon TL’ye ulaştı. Bu teşviklerin yüzde 72,9’undan imalat, yüzde 14,7’sinden bilgi ve iletişim, yüzde 4,1’inden ise finans ve sigorta sektöründeki girişimler yararlandı.

Her 4 girişimden 3’ü teknoloji geliştirme bölgelerinde

Gelir ve kurumlar vergisi kapsamında Ar-Ge desteğinden yararlanan 7 bin 87 girişimin 5 bin 321’i, yani yüzde 75,1’i Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında destek aldı. Bin 766 girişim ise 5746 sayılı Kanun kapsamındaki teşviklerden yararlandı.

Gelir vergisi stopaj teşviki de 2025 yılında 86 milyar 105 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunun 48 milyar 815 milyon TL’si 4691 sayılı Kanun, 37 milyar 290 milyon TL’si ise 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlandı.

Girişimlerin çoğu KOBİ, teşvikin büyük bölümü büyük işletmelere

TÜİK verileri, teşviklerden yararlanan girişimlerin büyük çoğunluğunun KOBİ olmasına karşın teşvik tutarında büyük ölçekli işletmelerin öne çıktığını gösterdi.

Dolaylı Ar-Ge teşviklerinden yararlanan 11 bin 835 girişimin yüzde 89,5’ini KOBİ’ler oluşturdu. Ancak KOBİ’lerin toplam teşviklerden aldığı pay yüzde 38,2’de kaldı. Girişimlerin yalnızca yüzde 10,5’ini oluşturan büyük ölçekli işletmeler ise toplam dolaylı Ar-Ge teşviklerinin yüzde 61,8’inden yararlandı.

KOBİ’lere sağlanan toplam 64 milyar 596 milyon TL’lik teşvikin yüzde 61,1’i orta ölçekli, yüzde 32,1’i küçük ölçekli, yüzde 6,8’i ise mikro ölçekli girişimlere verildi.