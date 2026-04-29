Cep telefonu sahipleri dikkat! Son 48 saat...

Türkiye’de yurt dışından getirilen kayıt dışı cep telefonları için kritik eşik yaklaşıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI kaydı bulunmayan cihazlara tanınan 120 günlük sürenin sona ermesine yalnızca 48 saat kaldığını duyurdu.

120 günlük süre doluyor

BTK’nın yürüttüğü denetimlerde, Türkiye’de SIM kartla aktif hale gelen ancak IMEI kaydı bulunmayan cihazlar tespit ediliyor. Bu cihazlar için verilen 120 günlük kullanım süresi dolduğunda, telefonlar şebekeye tamamen kapatılıyor.

SMS tarihi belirleyici oluyor

Süre hesaplamasında kullanıcıya gönderilen uyarı SMS’i baz alınıyor. Örneğin 5 Ocak 2026 tarihinde uyarı alan bir cihazın son kullanım tarihi 5 Mayıs 2026 olarak kabul ediliyor. Bu tarihten sonra kayıt yapılmazsa cihaz iletişime kapanıyor.

e-SIM ile süre uzayabiliyor

Yeni nesil telefonlarda bulunan e-SIM teknolojisi, kullanım süresini fiilen uzatabiliyor. Fiziksel SIM ile 120 gün kullanılan cihaz, e-SIM ile bir 120 gün daha aktif kalabiliyor. Böylece toplam kullanım süresi 240 güne kadar çıkabiliyor.

IMEI kayıt ücreti dikkat çekiyor

Kaçak telefonunu yasal hale getirmek isteyen kullanıcıların IMEI kaydı yaptırması gerekiyor. 2026 itibarıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL seviyesine ulaştı. Bu ücret ödenmediği takdirde cihazlar kalıcı olarak iletişime kapatılıyor.

Yasa dışı yöntemlere dikkat

Bazı kullanıcılar Android cihazlara yasa dışı IMEI yükleyerek sistemi aşmaya çalışıyor. Ancak bu işlem hem suç teşkil ediyor hem de ciddi yaptırımlar içeriyor. iOS cihazlarda ise bu tür müdahaleler teknik olarak mümkün değil.