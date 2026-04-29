84 yıllık sanayi devi konkordato sürecinde

Türkiye sanayisinin köklü kuruluşlarından Eğinlioğlu Zincir Sanayi, finansal zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girdi. 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin başvurusu, sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Köklü geçmiş, zorlu süreç

84 yıllık geçmişe sahip olan Eğinlioğlu Zincir Sanayi, Türkiye’nin ilk zincir üretim tesisi olarak biliniyor. Gemi kaldırabilecek güçte zincir üretimi gerçekleştiren şirket, 50’den fazla teknolojik üretim hattıyla sektörde önemli bir konuma sahip.

Mahkemeye resmi başvuru yapıldı

Şirket ve ortakları, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulundu. Başvuru kapsamında bağlı şirketler ve ortakların da sürece dahil olduğu belirtildi.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında başvuruyu incelemeye aldı. Konkordato talebine ilişkin nihai kararın verileceği duruşma 11 Mayıs 2026 saat 14.30 olarak belirlendi.

İtiraz süreci açık

Mahkeme kararına göre, konkordato talebine itiraz etmek isteyen tarafların, duruşmadan en az üç gün önce yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. İtiraz sahipleri duruşmada hazır bulunabilecek.