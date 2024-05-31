Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdüğünü belirterek yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz.



Rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımızla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor.



Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşti.



Mevsimsel… pic.twitter.com/qRFGxWVL6L — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 31, 2024

Şimşek, uygulanan rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonominin daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerlediğini belirterek "İç talebin büyümeye verdiği katkı 4,1 puan iken, net dış talebin katkısı 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan oldu. Aynı dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artarken, makine ve teçhizat yatırımları aralıksız büyümesini on sekizinci çeyreğe taşıdı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 büyüdü" ifadesini kullandı.

Şimşek şunları kaydetti: "Sanayi katma değeri yüzde 4,9 arttı. Yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişi ilave istihdam sağlandı. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz. Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak. Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."