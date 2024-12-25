Bakan Tekin'den ücretli öğretmen maaşlarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiği sorusunu ise, her yıl başında dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını, bugün veya yarın hepsinin ücretlerini almış olacaklarını söyleyerek yanıtladı.

"Tasarruf tedbirleriyle ilişki kurmak yanlış"

Yıl içinde tanımlanan limitin üzerine çıkabildiklerini kaydeden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerine çıkıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası neticesinde bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı. Bu problemin bütçe kısıtı ve tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."

Suriye'ye eğitim konusunda destek

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüş sürecini İçişleri Bakanlığından aldıkları veriler ışığında sürekli takip ettiklerini vurgulayan Tekin, dönüş sayılarına göre tedbirler alacaklarını belirtti.

Suriye'deki eğitim-öğretim süreçlerine de destek vereceklerini dile getiren Tekin, Dışişleri Bakanlığı üzerinden program oluşturma, öğretmen yetiştirme ve diğer konularda üzerlerine düşeni yapacaklarının altını çizdi.