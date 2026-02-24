Bakan Uraloğlu duyurdu! Dev demir yolu projesine 6 uluslararası finans kuruluşundan destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ulaşımında tarihi bir adım atarak dev bir finansman paketine imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan "Kuzey Çevre Demiryolu Projesi" için 6 dev uluslararası kuruluşla 6,75 milyar dolarlık devasa bir finansman ön anlaşması sağlandığını duyurdu.

6 uluslararası devden dev projeye destek

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre; Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu projeye destek verecek kurumlar arasında yer alıyor.

Bu iş birliğini Türkiye'nin ekonomik ve stratejik vizyonuna duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiren Uraloğlu, "Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldı. Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilgi, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi. Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yapım ihalesine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü, bu yıl içinde ihale sürecinin tamamlanarak yer tesliminin yapılmasının ve inşaat çalışmalarının başlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

İstanbul'un iki havalimanı raylarla bağlanıyor

Marmaray'ın Çayırova kesiminden başlayacak olan hat, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı rotasını izleyerek Çatalca'ya ulaşacak. Burada ise yapımı süren Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ile birleşecek.

Hattın Marmaray üzerindeki yolcu ve yük trafiğini rahatlatacağını belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ilk kez doğrudan demir yolu bağlantısıyla birbirine bağlanacağını ifade etti.

125 kilometre uzunluğundaki hattın inşası büyük bir mühendislik çalışmasını da beraberinde getiriyor. Toplamda 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilmesi planlanıyor.

Bakan Uraloğlu "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattı, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

2028'de hayata geçirilmesi planlanıyor

Bakan Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada ihale sürecinin ardından yapım çalışmalarının 4-5 yıl süreceğini ve projenin 2028 yılı içinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtmişti.