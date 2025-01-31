Bakanlık duyurdu: 2024'te Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı belli oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı ve aralık ayına ilişkin yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı yıl genelinde yüzde 6,95 artarak 52,63 milyona ulaştı. Aralık ayında ise bu sayı yüzde 4,23 artışla 2,59 milyon olarak kaydedildi.

2024 yılı boyunca Türkiye'ye en fazla yabancı turist gönderen ülke, 6,71 milyon kişiyle Rusya oldu. Rusya'yı, 6,62 milyon ziyaretçi ile Almanya ve 4,43 milyon ziyaretçi ile Birleşik Krallık takip etti. Yılın son ayında da Almanya 255 bin 622 ziyaretçi ile zirvede yer aldı. Almanya'yı sırasıyla İran, Bulgaristan ve Rusya izledi.

Türkiye'nin turizmde gösterdiği bu performans, ülkenin kültürel, doğal ve tarihi zenginliklerinin uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü bir kez daha kanıtladı. Bakanlık yetkilileri, elde edilen bu sonuçların gelecek yıllar için umut verici olduğunu belirtti.