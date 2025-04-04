Bakü’de enerji zirvesi! Bakan Bayraktar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 11. Bakanlar Toplantısı ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, enerji iş birliklerinin genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplantıya Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Aliyev konuşmasında, "Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) Güney Gaz Koridoru’nun üç ayrılmaz parçasıdır. Onlar tam kapasiteyle çalışıyorlar ve bizim onları büyütmemiz lazım. Bunun için de elbette fona ihtiyacımız var. Burada önemli bir noktaya geliyoruz. Uluslararası mali finans kuruluşları, yani özellikle yeraltı kaynaklarıyla ilgili projelere artık finansman sağlamama kararı alan uluslararası mali kuruluşların bu politikalarını durdurması gerektiğini defalarca ifade ettik" dedi.

Azerbaycan 12 ülkeye doğalgaz ihraç ediyor

Azerbaycan'ın 12 ülkeye doğalgaz ihraç ettiğini belirten Aliyev, bu ülkelerin 10’unun Avrupa ülkesi, 8’inin ise Avrupa Birliği üyesi olduğunu söyledi. Gaz ihracatının coğrafi olarak daha da genişleyeceğini vurgulayan Aliyev, bazı Avrupa ülkelerinde gaz dağıtım şebekelerinin kurulması ya da mevcut altyapının geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Enerji güvenliğinin artık ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Aliyev, Azerbaycan’ın ham petrol, doğal gaz, petrol ürünleri ve gübre üretiminde önemli bir ihracatçı ülke olduğunu dile getirdi.

Aliyev ayrıca, Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG), Şahdeniz ve Abşeron gibi sahaların pek çok ülkenin enerji arz güvenliğine katkı sunduğunu, bu alanlarda yeni projeler ve anlaşmaların hayata geçirileceğini belirtti. Aliyev, "Boru hatlarının döşenmesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Supsa petrol boru hattı, ayrıca doğalgaz boru hatları da, hepsi bir arada. Bunu tüm katılımcılarla yaptık" ifadelerini kullandı.

"Tüketim garantileri kritik"

Doğal gaz piyasasında sürdürülebilirlik için uzun vadeli güvence gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Yeni üretimlerin yeni yerlerden başlamasını bekliyoruz” dedi. Yatırımcıların piyasaya güven duyabilmeleri için tüketim garantilerinin kritik olduğunu belirtti.

Öte yandan, Azerbaycan’ın yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarının da hızla sürdüğünü belirten Aliyev, "Bugün artık yatırımcılarımızla imzalanmış anlaşmalarımız var. Bunlar, güneş ve rüzgar enerji santrallerine ait anlaşmalardır ve 2030 yılına kadar 6 GW güneş ve rüzgar enerjisi sağlayacak. Doğal gazdan tasarruf etme imkanı sağlayacağını da belirtmeliyim. Biz bu gazı şu anda iç tüketimde kullanıyoruz ve o gaz ihracata yönlendirilecek. Aynı zamanda, kendi yatırımlarımızla hidroenerji potansiyelimizi artırıyoruz, özellikle de Doğu Zengezur ve Karabağ bölgelerinde. Bu çalışmaları Ermenistan’ın işgalinden kurtarılmış topraklarda yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar ve Aliyev görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Enerji alanındaki mevcut ortaklıkların kapsamlı şekilde ele alındığını vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in güçlü iradesiyle her geçen gün daha da pekişiyor. Bu çerçevede Aliyev ile enerji alanında devam eden iş birliklerimizi çok boyutlu şekilde değerlendirerek üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını da ele aldık. Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sunan sürdürülebilir ve entegre bir enerji geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edecek."