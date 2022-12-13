Balkan ülkelerine ihracat 11 ayda 19 milyar dolara dayandı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 11 ayında 18 milyar 894 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 15 milyar 857 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 19,2 arttı.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 5 milyar 726 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı. Romanya'yı 4 milyar 85 milyon dolarla Bulgaristan, 2 milyar 608 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 586 milyon dolarla Sırbistan, 1 milyar 486 milyon dolarla Slovenya izledi.

Aynı dönemde, Arnavutluk'a 899 milyon 668 bin dolar, Bosna Hersek'e 667 milyon 352 bin dolar, Kuzey Makedonya'ya 593 milyon 769 bin dolar, Kosova'ya 571 milyon 540 bin dolar, Hırvatistan'a 526 milyon 266 bin dolar, Karadağ'a 142 milyon 120 bin dolar ihracat yapıldı.

EN FAZLA ARTIŞ KARADAĞ'DA

Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-kasım döneminde 9 ülkede artarken 2 ülkede düşüş kaydetti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 46,4 ile Karadağ'da gerçekleşti.

Karadağ'ın ardından en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 35,6 ile Arnavutluk oldu. Söz konusu dönemde, Romanya'ya yüzde 30,1, Bulgaristan'a yüzde 24,2, Hırvatistan'a yüzde 23,6, Kuzey Makedonya'ya yüzde 22,7, Sırbistan'a yüzde 20,8, Kosova'ya yüzde 18,7, Bosna Hersek'e yüzde 17,7 ihracat artışı kaydedildi.

Yunanistan'a yapılan dış satım yüzde 0,7, Slovenya'ya ihracat ise yüzde 1,3 azalış gösterdi.

İSTANBUL'UN İHRACATI 9 MİLYAR DOLARI AŞTI

Balkan ülkelerine yılın 11 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 9 milyar 85 milyon dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 18 milyar 894 milyon dolarlık ihracatın yüzde 48,1'ini tek başına sırtladı.

-En çok dış satım kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen

Balkan coğrafyasına bu yılın 11 ayında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, bu dönemde Balkan ülkelerine 3 milyar 415 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Söz konusu sektörü, 3 milyar 76 milyon dolarla çelik sektörü, 2 milyar 419 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 609 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 277 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi. (AA)