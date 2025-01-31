Bankacılık sektörünün yabancı para varlıkları büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri" raporunun 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Raporda, bankacılık sektörünün yabancı para varlık ve yükümlülüklerine dair dikkat çekici veriler yer aldı.

Bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,2 artış göstererek 330,3 milyar ABD dolarına ulaştı. Aynı dönemde toplam yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,9 artarak 286,7 milyar ABD doları olarak belirlendi.

Banka dışı sektörle ilişkilerde artış

Banka dışı sektörden olan yabancı para alacaklar, üçüncü çeyrekte yüzde 6 artışla 189,6 milyar ABD dolarına yükseldi. Banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,6 artış göstererek 199,3 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

Sınır ötesi ve yurt dışı alacaklar

Bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 12 artışla 36,0 milyar ABD dolarına çıktı. Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları ise yüzde 3 artışla 26,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar arası alacaklarda büyüme

Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre diğer bankalardan olan alacakları, 2024 üçüncü çeyreğinde yüzde 7,1 artarak 25,5 milyar ABD dolarına yükseldi. Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre bankalardan olan alacakları ise yüzde 1,5 artışla 17,5 milyar ABD doları oldu.

Raporda, Türkiye bankacılık sektörünün yabancı para varlıklarındaki artış eğiliminin sürdüğü ve banka dışı sektörle olan finansal etkileşimlerin güçlü bir şekilde devam ettiği vurgulandı.