Bankaların emekliye promosyon ücretleri 20 bin TL’ye dayandı

Birol BOZKURT

Bankaların emekli promosyon yarışı yeniden alevlendi. Kamu bankalarının emekliye promosyon ücretini 12 bin TL’ye çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çağrı yaptığı özel bankalar emekli promosyon rakamlarını yukarı çekmeye başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun protokol imzaladığı bazı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin 500 TL'ye kadar yükseltti. Her üç yılda bir dağıtılan promosyonları almak için hangi adımların izlenmesi gerektiğini ve hangi bankanın ne kadar promosyon ödediğini derledik.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarındaydı. Emekli banka promosyonları için yapılan SGK anlaşmasından sonra bankalar arasında rekabet başladı.

Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 5 bin liradan başlayıp 18 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabiliyor. Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden 'Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği' adımları takip edilerek de yapılabiliyor.

Kamu bankaları öncü oldu

İlk adım seçimlerden önce kamu bankalarından gelmişti. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emekliye promosyon ücretlerini 12 bin TL’ye kadar çıkardıklarını duyurdular. Emekli maaşını bu üç kamu bankasından birine taşıyan emeklilerin maaşları 10 bin liraya kadar olanlar 5 bin TL, maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olanlar 8 bin TL, maaşı 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL, maaşı 20 bin TL’nin üzerinde olanlar ise 12 bin TL promosyon almaya hak kazanıyor. Ödemeler üç yılda bir yapılıyor. Türkiye İş Bankası da emekli maaş promosyonlarını kamu bankalarında olduğu gibi 12 bin TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Özel bankalar yarışa hızlı girdi

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da emekli promosyon tutarlarını 18 bin TL'ye yükseltti. Emekliler ise promosyon için özel bankaların yapacakları yeni teklifleri bekliyor. Özel bankalardan Akbank, SGK emekli maaşını 30 Nisan'a kadar bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Banka buna ek olarak otomatik ödeme talimatı veya kredi kartı harcaması yapanlara ek 2 bin 500 TL chip-para ödülü vereceğini açıkladı. Böylece emekli promosyonları 17 bin 500 TL’ye kadar yükseliyor. ING ise maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyon ödüyor. Buna ek olarak otomatik fatura talimatı veren emeklilere de 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon veren banka böylece emekli promosyonunu 18 bin TL’ye kadar yükseltiyor. Yapı Kredi Bankası da emekli maaş promosyonlarını 15 bin TL’ye kadar yükseltti.

Ancak banka Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayarak iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere ek bin TL, bireysel kredi kartları ile yapılan bin TL’lik harcama yapanlara ek bin TL ödül ödeyeceğini açıkladı. QNB Finansbank ise cep telefonundan verilecek dijital onay sayesinde şubeye gitmeden maaşını taşıyanlara 12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon imkanı veriyor. Banka ayrıca CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 13.200 TL’ye varan emeklilik ödülü sunduğunu açıkladı.

Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.