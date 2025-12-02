BBVA'dan Türkiye raporu! 'Ekonomide belirgin bir yavaşlama görülmüyor'

BBVA'nın yayınladığı araştırma raporuna göre Türkiye ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla yüzde 1,1 büyüyerek piyasanın yüzde 0,6 seviyesindeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Raporda, büyümenin potansiyelin bir miktar üzerinde seyrettiği belirtildi.

Bankanın değerlendirmesine göre Türkiye ekonomisi yılın ilk üç çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü. BBVA, 2025 yılı büyümesinin yüzde 3,5-4 aralığında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu, güçlü ekonomik ivme, beklenen faiz indirim süreci, daha nötr bir mali duruş ve taşıma etkisinin bu görünümü desteklediğini ifade etti.

"İnşaat güçlü büyüdü"

Raporda yüksek frekanslı göstergelerdeki yavaşlama sinyallerine rağmen ekonomideki momentum kaybının sınırlı kaldığı vurgulanarak, "Sanayi ve hizmetlerde ivme azalırken, inşaat beklentilerle uyumlu şekilde güçlü büyüdü" değerlendirmesi yapıldı.

Öncü göstergelerin sanayi ve hizmetlerde talep kaynaklı bir toparlanma işaret etmesine rağmen genel görünümün zayıf kaldığı ifade edildi. BBVA, aylık GSYH göstergesinin dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 0,4 büyümeye işaret ettiğini, bunun da çeyreklik bazda ek bir momentum kaybını ortaya koyduğunu aktardı.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

"Üçüncü çeyrekte yüksek frekanslı verilerdeki zayıflama beklentisine karşın toplam talep güçlü seyretti. Stoklar hariç yurt içi talep yıllık büyümeye 6 puan katkı sağladı ve çeyreklik bazda da sağlam artış kaydetti. Arz ve talep arasındaki dengesizlik devam ediyor.

Sektörel anketler, dördüncü çeyrekte talepte canlanma sinyalleri veriyor. Bu nedenle çıktı açığı, Merkez Bankası'nın öngördüğü kadar dezenflasyonist olmayabilir ve 2026 yılı için yüzde 16 enflasyon hedefi açısından ciddi risk oluşturuyor."