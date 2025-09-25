BDDK verileri açıklandı! KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki gerileme devam etti. 19 Eylül ile biten haftada bu hesapların büyüklüğü 344,8 milyar TL'den 320,8 milyar TL'ye düştü.

Aynı dönemde toplam krediler 20 trilyon 788 milyar TL'den 20 trilyon 819,5 milyar TL'ye yükselirken, bankacılık sistemindeki toplam mevduat 24 trilyon 509 milyar TL'den 24 trilyon 698,1 milyar TL'ye çıktı. Tüketici kredileri 2 trilyon 548 milyar TL'den 2 trilyon 544,5 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 506 milyar TL'den 2 trilyon 461,8 milyar TL'ye indi. Takipteki alacaklar ise 481 milyar TL'den 484,8 milyar TL'ye yükseldi.

KKM'de açılış ve yenileme işlemleri durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos 2025 itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerini (YUVAM hesapları hariç) sonlandırdı. Banka tarafından yapılan açıklamada, bu tarihten önce açılmış hesapların vadeleri dolduğunda ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu karar ile birlikte KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine dair toplam hedefin kaldırıldığı, zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemelerinin de yeniden gözden geçirildiği ifade edildi.