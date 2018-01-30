Bebe ve çocuk giyim 2017'de yaralarını sardı

30 Ocak 2018

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, 2017 yılında güzel bir büyüme trendi yakaladıklarını belirterek, "Net rakamlar henüz çıkmadı ama kendi firmamızdan ve üyelerimizden aldığımız geri dönüşlere göre yüzde 20 civarında bir büyüme gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Bu yıl da sektörün en az yüzde 15 büyümesini bekliyoruz" diye konuştu.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız yaptığı açıklamada, Bursa'nın, bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin "üretim üssü" olduğunu söyledi.

Yıldız, bebe ve çocuk giyiminde Bursa ve Türkiye'nin dünyada bilinen bir marka haline geldiğini ifade ederek, dünyanın birçok ülkesinin Bursa'da üretilen bebe çocuk ürünlerini tercih ettiğini, ürünlerin yoğun talep gördüğünü vurguladı.

Sektörle ilgili iki tane Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (Ur-Ge) yürüttüklerini belirten Yıldız, "Bir sektörde 2 tane Ur-Ge projesi olması nadirdir ama bizim sektörümüzde var. Ekonomi Bakanlığı ve üyelerimizin desteğiyle yurt dışından alım heyetleri getiriyoruz. Bu manada belli bir başarıyı yakaladık. En son gerçekleştirdiğimiz fuara 50 ülkeden binden fazla yabancı alıcıyı getirdik. Gelenlerin çoğu da ülkelerinde bu işin büyük çapta toptancılığını yapan veya mağazalar zinciri olan kişiler." diye konuştu.

"Komşularımızın tamamına mal satıyoruz"

Yıldız, 5 yıl öncesine kadar sektörün en büyük pazarını Rusya ve eski doğu bloku ülkelerinin oluşturduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Son 5 yıldır geniş bir dağılım oldu. Türkiye'nin ortasına pergel koysak ve çevirsek komşularımızın tamamına mal satıyoruz. İstisnası yok. Balkanlardan Kuzey Afrika'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara, Rusya ve dağılan doğu bloku ülkelerinin tamamına mal satıyoruz. Balkanlar'a ihracatımız her geçen gün artıyor. Sırbistan ve Yunanistan'a ihracatımız artıyor. Bunlar bizim mevcut pazarlarımızdı ama son yıllarda biraz zayıflamıştı. Şu anda biz bu bölgelerde tekrar yükselişe geçtik. Ayrıca Amerika ve Avrupa'ya ürün satan firmalarımız var."

"Orta Afrika bölgesi bizim yeni pazarımız"

Türk bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinin, 5 kıtada aranır hale geldiğini, imajının her geçen gün yükseldiğini dile getiren Yıldız, "Sektöre her geçen gün yeni pazarlar ilave ediliyor. Kuzey Afrika'ya ihracatımız devam ediyor. Biraz daha Afrika'nın iç bölgelerine girmeye çalışıyoruz. Orta Afrika bölgesi bizim yeni pazarımız. O bölgeden müşteriler gelmeye başladı. Ülke olarak Fas yeni pazarımız. Son bir yılda aktif oldu. Sektörümüzün Fas'a güzel ticareti var." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Bursa'nın sektörde Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladığını, toplam üretiminin ise yüzde 70'ini ihraç ettiğini aktardı.

Sektör olarak sürekli geliştiklerini ve fason üretim yapmadıklarını anlatan Yıldız, firmaların kendi marka ve tasarımlarıyla ürünlerini dünyaya pazarladığını dile getirdi.

"2018'e umutla bakıyoruz"

Yıldız, sektördeki büyümeye de değinerek, şunları kaydetti:

"Malum 2016'nın ilk yarısı bizim için gayet güzeldi ama ikinci yarısında acı bir hadise yaşadık. Onun için 2016'nın ikinci yarısını yok hükmünde sayıyoruz. 2017 yazıyla, kışıyla güzel bir yıldı. 2016'nın yaralarını sardık. Hatta üzerine bir şeyler ilave ettik ve yılı tamamladık. Zaten ihracat rakamlarımızdan da belli. Sektörümüzün ihracat rakamları arttı. 2018'e umutla bakıyoruz. İnşallah daha güzel şeyler olacak. 2018'in ilk günlerinde gerçekleştirdiğimiz Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı da (Junioshow) bunun bir işareti. 2017'de güzel bir büyüme trendi yakaladık. Net rakamlar henüz çıkmadı ama kendi firmamızdan ve üyelerimizden aldığımız geri dönüşlere göre yüzde 20 civarında bir büyüme gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Bu yıl da sektörün en az yüzde 15 büyümesini bekliyoruz. Ümidimiz bu. İnşallah bunu gerçekleştiririz hatta üzerine çıkarız."

Kaynak: AA