Bebeciler 2018'e moralli başladı

14 Ocak 2018

BURSA - Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün buluşması Junioshow Fuarı'nı 4 günde 25 bine yakın iş profesyoneli ziyaret etti. 63 ülkeden bin 100'e yakın yabancı iş insanının Bursalı firmalarla buluştuğu fuar, sektörün 2018 yılına moralle başlamasına katkı sağladı.

Uluslararası Bebe-Çocuk, Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) sona erdi. BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. organizasyonda, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde gerçekleştirilen fuar, sektörün dış ticaretine ve rekabetçiliğine büyük güç kattı. BTSO'nun sektöre yönelik 2 ayrı Ur-Ge projesinin çalışmaları sonucu her geçen yıl dinamizm kazanan fuarda stant açan 200'e yakın firma 4 gün boyunca önemli iş birliklerine imza attı.

Başta Rusya ve İran olmak üzere 63 ülkeden 1081 iş profesyonelinin katıldığı fuar, Bursa'nın tanıtımına da katkı sağladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow Fuarı'nın sektör temsilcilerinin dünyaya açılmasını ve kabuğunu kırmasını sağladığını söyledi.

Fuar sayesinde Bursalı firmaların tasarım odaklı ürünlerini dünyaya pazarladığını ve ihracat tecrübesi kazandığını kaydeden İsmail Kuş, fuarın kısa sürede 'uluslararası' bir kimlik kazanarak, dünyanın kabul ettiği bir organizasyon haline geldiğini de vurguladı. Kuş, şöyle konuştu: “Her geçen yıl ihracatını artıran sektörümüz, 2 ayrı Ur-Ge projesi ile en aktif sektörlerimizden birisi konumunda. BTSO olarak sektörümüzün dünyaya açılması için ABD, Afrika, Asya ve Avrupa pazarlarında önemli temaslarda bulunduk.”

İkinci fuar temmuz ayında

2018'in ilk Junioshow Fuarı'nı değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı'nın 63 ülkeden gelen 24 bin 628 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Milyon dolarlık sipariş ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayan fuarda 200'e yakın yerli üreticinin “İlkbahar – yaz” konseptinin en son trendlerini sergilediğini kaydeden Ersözlü, fuarın 4 – 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında “Sonbahar – Kış” konsepti ile ziyaretçileriyle buluşacağını kaydetti.