Belediyeden toplu taşıma kararı: Ücretsiz ulaşım sona eriyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehirdeki ulaşım ve kamu düzeniyle ilgili önemli değişiklikleri duyurdu. Mahkeme kararı sonrası belediye hizmetlerinde yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

İdare Mahkemesi, 65 yaş altı emeklilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasına dair uygulamayı hukuka uygun bulmadı. Belediye Başkanı Çetinkaya, mahkemenin kararını uygulamak zorunda olduklarını belirtti.

65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı ise aynen devam ediyor. Belediye meclisi, 65 yaş altı emekliler için yeni bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kıymetli Hemşehrilerimiz; 2026/171 sayılı mahkeme kararı geregince, belediyemiz toplu taşıma araçlarında uygulanan 65 yaş altı ücretsiz ulaşım hizmeti, 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona erecektir. Hukuki zorunluluk geregi yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyi siz değerli halkımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."