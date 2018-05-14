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Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam
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Dünya Online

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı.

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