Benzin ve motorin güncel fiyatları (18 Mart 2024 akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 18 Mart'ta güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin ve motorinde indirim var mı?
18 Mart 2024 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 41,96 TL
Motorin fiyatı: 41,80 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42,06 TL
Motorin fiyatı: 41,88 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 42,78 TL
Motorin fiyatı: 42,68 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 43,00 TL
Motorin fiyatı: 42,88 TL