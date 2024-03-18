Benzin ve motorin güncel fiyatları (18 Mart 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

18 Mart 2024 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 41,96 TL

Motorin fiyatı: 41,80 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42,06 TL

Motorin fiyatı: 41,88 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,78 TL

Motorin fiyatı: 42,68 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43,00 TL

Motorin fiyatı: 42,88 TL