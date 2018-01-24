ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
3 °C

Benzine 12 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

Benzine 12 kuruş zam yapıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldığı bildirildi.

Ankara'da ortalama 5,70 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,82 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,77 liraya, İzmir'de 5,67 liradan 5,79 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.

Kaynak: AA

benzin zam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.