Benzine 12 kuruş zam yapıldı
Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.
Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldığı bildirildi.
Ankara'da ortalama 5,70 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,82 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,77 liraya, İzmir'de 5,67 liradan 5,79 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatında en son 16 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.
Kaynak: AA