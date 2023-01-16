Benzine zam geliyor! (16 Ocak 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle her gün değişkenlik gösteriyor. Bugün benzin fiyatlarında zam bekleniyor. İşte 16 Ocak 2023 benzin ve motorin fiyatları...
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.
NTV'nin haberine göre; benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zam bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği ön görülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzin litre fiyatı ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.
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