Benzine zam geliyor! (16 Ocak 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.

NTV'nin haberine göre; benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği ön görülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzin litre fiyatı ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.